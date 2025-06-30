شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 30 يونيو 2025.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 30 يونيو 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى..

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.578 جنيه للشراء.

13.639جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.689 جنيه للشراء.

13.636جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.691جنيه للشراء.

13.618جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.576جنيه للشراء.

13.625جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.68جنيه للشراء.

13.62جنيه للبيع.