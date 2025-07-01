شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الإثنين 30-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 30-6-2025، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة أي إف جي القابضة، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وبنك كريدي اجريكول، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.345 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 16 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 16 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعربية لاستصلاح الأراضي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، ووثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، وراية القابضة للاستثمارات المالية، ومطاحن مصر العليا، ووثائق صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وبي انفستمنتس القابضة، والعربية لحليج الأقطان، وعبور لاند للصناعات الغذائية، وكونتكت المالية القابضة.

البورصة تخسر 11 مليار جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة أي إف جي القابضة، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وبنك كريدي اجريكول، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.345 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.9 مليار ورقة مالية بقيمة 6.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 128 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.74% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.33%، والعرب على 4.93%، واستحوذت المؤسسات على 28.04% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.95%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 826.5 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 685.4 مليون جنيه، 9.3 مليون جنيه، 560.9 ألف جنيه، 68.8 مليون جنيه، 62.4 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 32857 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 40845 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 14756 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 9967 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 13477 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 3436 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 12481 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2100 نقطة.

وصعدت أسهم 75 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 117 شركة، ولم تتغير مستويات 20 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى داخليين بشركات العربية لحليج الأقطان، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ويو للتمويل الاستهلاكي، وبالم هيلز للتعمير، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 337.6 ألف سهم، 65 ألف سهم، 610 سهم، 655 ألف سهم، 2453 سهمًا، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات العربية لحليج الأقطان، والنساجون الشرقيون للسجاد، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، ومجموعة أي إف جي القابضة، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 337.6 ألف سهم، 7510 سهم، 103 أسهم، 80 ألف سهم، 2932 سهم، 2.4 مليون سهم، على الترتيب، واشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 58 الف سهم.

فيما باع داخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، والعربية للمحابس، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير، وراية القابضة للاستثمارات المالية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 73.6 ألف سهم، 2.1 مليون سهم، 125.6 ألف سهم، 375 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، 2000 سهم، 10 آلاف سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 5 آلاف سهم.

وباعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، والعربية لحليج الأقطان، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 70 ألف سهم، 675.3 ألف سهم، 2.4 مليون سهم، على الترتيب، وباعت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 20 ألف سهم.

صفقات

أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن شراء المساهم نايف بن عبد الله بن سليمان الراجحي عدد 516.6 مليون سهم بسعر 2.89 جنيه بقيمة إجمالية 1.5 مليار جنيه لترتفع نسبة المساهم من صفر% إلى 12.06%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

فيما أعلنت الشركة العربية للمحابس، بيع المساهمان طارق مصطفى عبد الصمد عبد النبي، ومصطفى عبد الصمد عبد النبي، عدد 776.1 ألف سهم، 129 ألف سهم، بمتوسط سعر بيع 4.31 جنيه للأول، 4.26 جنيه للثاني، بقيمة إجمالية 3.3 مليون جنيه، 5.5 مليون جنيه، على التوالي.

مطاحن مصر العليا

أعلنت شركة مطاحن مصر العليا، عن موافقة مجلس الإدارة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 70 مليون جنيه إلى 175 مليون جنيه بزيادة قدرها 105 ملايين جنيه بزيادة 10.5 مليون سهم، على أن يتم الاكتتاب نقدًا بالقيمة الاسمية وقدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، وذلك لقدامى المساهمين حاملي الأسهم بواقع 1.5 سهم لكل سهم وقت الاكتتاب، وإضافة أنشطة (تصنيع كافة أنواع الشكائر البلاستيكية المنسوجة والإتجار بها-غربلة وفرز التقاوى والبذور الرزاعية-شراء وبيع وتأجير واستصلاح وزراعة الأراضي ومنتجاتها-الثروة الحيوانية والداجنة) إلى أنشطة الشركة في المادة 3 من غرض الشركة.

العروبة للسمسرة

أعلنت شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الطلب المقدم من الشركة بشأن استرداد قيمة مبلغ التأمين المودع من طرف الشركة بحساب الهيئة بقيمة 10 ملايين جنيه.