شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025.. عيار 14 بدون مصنعية بـ3056 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال أسعار الذهب فى مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، وتتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتى تلعب دورًا فى تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر.

أسعار الذهب فى مصر اليوم:

-عيار 24 : 5240 جنيهًا

-عيار 21: 4585 جنيها

- عيار 18: 3930 جنيهًا

- عيار 14: 3056 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 36680 جنيهًا



وارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوى لها في شهر خلال التداولات الآسيوية امس الاثنين، مدعومة بضعف الدولار، رغم أن الطلب على الملاذ الآمن ظل محدودًا وسط تراجع التوترات فى الشرق الأوسط والتفاؤل بشأن صفقات تجارية أمريكية محتملة، وفقا لما نشره موقع investing.

ارتفع الذهب الفورى بنسبة 0.5% إلى 3,290.25 دولار للأوقية، بينما ارتفعت عقود الذهب الآجلة لشهر أغسطس بنسبة 0.4% إلى 3,300.0 دولار للأوقية.

انخفض المعدن النفيس بنحو 3% الأسبوع الماضي، مسجلاً أكبر هبوط أسبوعي له منذ أوائل مايو. وكان فى طريقه لإنهاء الشهر دون تغيير، حيث تم محو المكاسب المبكرة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية بسبب الخسائر بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.