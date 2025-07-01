الاقتصاد

مبيت 12 منتصف الليل.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1-7-2025 فى البنوك

0 نشر
0 تبليغ

مبيت 12 منتصف الليل.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1-7-2025 فى البنوك

شكرا لقرائتكم خبر عن مبيت 12 منتصف الليل.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1-7-2025 فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الثلاثاء، 01 يوليو 2025 12:00 ص

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري، فى التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 1-7-2025.

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار.


وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين ، فى البنك المركزى 49.53 جنيه للشراء ، و49.66 جنيه للبيع ، وبالبنك الأهلى 49.55 جنيه للشراء و 49.65 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.55 جنيه للشراء.
49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.55  جنيه للشراء.
49.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.54  جنيه للشراء.
49.64 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.55 جنيه للشراء.
49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.55  جنيه للشراء.
49.65 جنيه للبيع.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements