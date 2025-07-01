شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة: غلق باب التقدم فى وظيفة معلم مساعد مادة "العلوم" 19 يوليو القادم والان مع تفاصيل الخبر

قال الجهاز المركزي للتنظيم والادارة إنه سيتم غلق باب التقديم لوظيفة معلم مساعد مادة العلوم لمرحلة التعليم الأساسي (الإبتدائى – الإعدادي) بجميع محافظات الجمهورية، شريطة أن يكون المتقدم ممن تم الاستعانة بهم للعمل بالحصة بالمدارس الرسمية والرسمية لغات التابعة للوزارة 19 يوليو القادم.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة عن حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لـ 7016 معلم مساعد فى ماده العلوم ،وقد تم فتح المسابقة يوم 6 حتى 19 من شهر يوليو المقبل على موقع البوابة أيضا.. ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة .

شروط المتقدمين

العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عام

مستوى المؤهل:*مؤهل عال

المؤهل:*مؤهل عال-تربية(أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص علوم

*مؤهل عال-تربية(أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص علوم انجليزي

*مؤهل عال-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص علوم

*مؤهل عال-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص علوم انجليزي

*مؤهل عال-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص علوم

*مؤهل عال-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص علوم انجليزي

*مؤهل عال-كليات اخرى (دبلوم تربوي) تخصص علوم

*مؤهل عال-كليات اخرى (دبلوم تربوي) تخصص علوم انجليزي

التقدير:ألا يقل عن مقبول

المستندات المطلوبة:* الصورة الشخصية

*الرقم القومي وجه أول سارية

*الرقم القومي وجه ثاني سارية

*المؤهل الدراسي

*المؤهل الأعلى إن وجد

*شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث

*الدبلوم التربوي

* إيصال الإيداع البنكي

*افادة معتمده من المدرسة والإداره التعليمية بقيامه بالعمل لديهم بنظام الحصة