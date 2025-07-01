شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 فى الإمارات.. عيار 21 بـ351.50 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في السوق المحلية، سجل سعر الذهب فى الامارات استقرارا فى الأسعار، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 حوالي 351.50 درهمًا إماراتيًا، ونقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.

سعر الذهب في الامارات

عيار 24 سجل 395.75 درهم

عيار 22 سجل 366.50 درهم

عيار 21 سجل 351.50 درهم

عيار 18 سجل 301.25 درهم

عيار 14 سجل 233.00 درهم

عيار 12 سجل 199.75 درهم

الاونصة 12309.25 درهم

الجنيه الذهب 2812.00 درهم

الأونصة بالدولار 3286.45 دولار

وارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوى لها في شهر خلال التداولات الآسيوية امس الاثنين، مدعومة بضعف الدولار، رغم أن الطلب على الملاذ الآمن ظل محدودًا وسط تراجع التوترات في الشرق الأوسط والتفاؤل بشأن صفقات تجارية أمريكية محتملة، وفقا لما نشره موقع investing.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.5% إلى 3,290.25 دولار للأوقية، بينما ارتفعت عقود الذهب الآجلة لشهر أغسطس بنسبة 0.4% إلى 3,300.0 دولار للأوقية بحلول الساعة 08:00 صباحًا بتوقيت السعودية.

انخفض المعدن النفيس بنحو 3% الأسبوع الماضي، مسجلاً أكبر هبوط أسبوعي له منذ أوائل مايو. وكان في طريقه لإنهاء الشهر دون تغيير، حيث تم محو المكاسب المبكرة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية بسبب الخسائر بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.