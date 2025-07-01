شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 فى قطر.. عيار 21 بـ336.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية، وفي قطر يلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج، وسجل عيار 24 سعر 384.50 ريال

أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 384.50 ريال

عيار 22 سجل 352.50 ريال

عيار 21 سجل 336.50 ريال

عيار 18 سجل 288.50 ريال

عيار 14 سجل 224.25 ريال

عيار 12 سجل 192.25 ريال

الاونصة 11962.75 ريال

الجنيه الذهب 2692.25 ريال

الأونصة بالدولار 3286.45 دولار

وارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوى لها في شهر خلال التداولات الآسيوية امس الاثنين، مدعومة بضعف الدولار، رغم أن الطلب على الملاذ الآمن ظل محدودًا وسط تراجع التوترات في الشرق الأوسط والتفاؤل بشأن صفقات تجارية أمريكية محتملة، وفقا لما نشره موقع investing

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.5% إلى 3,290.25 دولار للأوقية، بينما ارتفعت عقود الذهب الآجلة لشهر أغسطس بنسبة 0.4% إلى 3,300.0 دولار للأوقية بحلول الساعة 08:00 صباحًا بتوقيت السعودية.

انخفض المعدن النفيس بنحو 3% الأسبوع الماضي، مسجلاً أكبر هبوط أسبوعي له منذ أوائل مايو. وكان في طريقه لإنهاء الشهر دون تغيير، حيث تم محو المكاسب المبكرة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية بسبب الخسائر بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.