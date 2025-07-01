شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 18 بـ30.950 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان استقرارا فى الأسعار حيث سجل عيار 24 سعر 41.275 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

- عيار 24 سجل 41.275 ريال

- عيار 22 سجل 37.850 ريال

- عيار 21 سجل 36.125 ريال

- عيار 18 سجل 30.950 ريال

- عيار 14 سجل 24.075 ريال

- عيار 12 سجل 20.650 ريال

- الاونصة1283.925 ريال

- الجنيه الذهب288.950 ريال

- الأونصة بالدولار3336.34 دولار

وفي الشرق الأوسط لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني صامدًا بعد بعض المناوشات في بدايته، وهو ما شجع الذهب على التراجع، كما اعتبرت الأسواق اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين بشأن كيفية تسريع شحنات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، علامة إيجابية وعقب ذلك ارتفعت الأسهم العالمية.