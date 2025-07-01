شكرا لقرائتكم خبر عن 967 ملايين جنيه صافى مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

سجلت تعاملات المصريين نسبة 86.2% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر يونيو الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 7.8%، والعرب على 6%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الشهري للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 1.740 مليار جنيه، فيما سجل العرب صافي شراء بقيمة 967.3 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 88.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.8%، وسجل العرب 6%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 2.099 مليار جنيه، كما سجل العرب صافي بيع بنحو 2.345 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 32857.62 نقطة، خلال جلسات شهر يونيو المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.84% ليغلق عند مستوى 9967.14 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 4.07% ليغلق عند مستوى 13477.29 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 40845.77 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 4.13% ليغلق عند مستوى 12481.01 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 53.3 مليار جنيه خلال جلسات شهر يونيو المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.345 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.3%، وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.323 تريليون جنيه إلى 1.342 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.4%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 424.2 مليار جنيه إلى 442.1 مليار جنيه بنسبة نمو 4.2%.