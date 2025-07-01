شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كهرباء جنوب الدلتا يجتمع بمأمورى الضبط القضائى الجدد بالشركة والان مع تفاصيل الخبر

اجتمع المهندس خالد غمري رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء اليوم الثلاثاء بمأموري الضبط القضائي الجدد بالشركة، وتسليمهم كارنيهات الضبط القضائي عقب حلف اليمين القانونية وقد حضر اللقاء كل من المهندس مصطفى عبد الرحمن رئيس قطاعات الشئون الفنية و المهندسة هدى ساتي الشريف رئيس قطاعات الشبكات والتحكم و المحاسب عبد العزيز أصلان رئيس القطاعات المالية والموارد البشرية والتدريب و المحاسبة نسرين عبد السلام رئيس قطاعات الشئون التجارية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء أن الضبطية القضائية مسؤولية كبيرة تتطلب الأمانة والانضباط والالتزام التام بالقانون، مشددًا على أهمية الحفاظ على المال العام، وعدم التهاون في حماية حقوق الشركة، والعمل الجاد على حماية الشبكة الكهربائية من التعديات وسرقات التيار، لما لذلك من أثر مباشر في استقرار الخدمة وتوفير الطاقة للمواطنين.

كما شدد المهندس خالد غمرى على ضرورة معاملة المواطنين بكل احترام وإنسانية، والحرص على عدم ظلم أحد، مع تطبيق القانون بكل حزم وعدالة، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد في أداء مهامهم، بما يخدم الصالح العام ويحافظ على ممتلكات الدولة.