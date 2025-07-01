شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شركات سمسرة تستحوذ على 65.7% من تعاملات البورصة منذ بداية العام والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل منذ بداية العام، بقيمة تداول بلغت 214 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 18.5%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 78.8 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 6.8%.

وحلت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 75.9 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 6.6%، وفي المركز الرابع تأتى شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 75 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.5%، وفي المركز الخامس شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 69.2 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6%.

وجاء في المركز السادس شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 53.7 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.6%، وبلتون لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 50 مليار جنيه بنسبة 4.3%، وحل في المركز الثامن شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 49.5 مليار جنيه بنسبة 4.3%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا أسطول لتداول الأوراق المالية، وبايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 46.9 مليار جنيه، 45.9 مليار جنيه، بنسبة 4.1%، 4%، جاء ذلك وفقًا للتقرير الدوري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 32857.62 نقطة، خلال جلسات شهر يونيو المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.84% ليغلق عند مستوى 9967.14 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 4.07% ليغلق عند مستوى 13477.29 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 40845.77 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 4.13% ليغلق عند مستوى 12481.01 نقطة.

