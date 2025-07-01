شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدخان: كل الخامات المستخدمة فى صناعة السجائر مستوردة 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، بتوقيت قرار وزير المالية احمد كجوك، قائلا: "وزير المالية يقرأ كل ما يجرى فى السوق والتطورات حول مصر ولا يخفى الاضطرابات التى حصلت فى البحر الاحمر وعند باب المندب مما أدى إلى ارتفاع موازين مستلزمات الإنتاج".

وأوضح ابراهيم إمبابى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، المذاع على قناة الحياة، أن كل الخامات التى تدخل فى صناعة السجائر وفى القطاع مستوردة 100% ولا يتم زراعة التبغ فى مصر، ومستلزمات الانتاج ستزيد وترتفع على الشركات، مؤكدا أن تلك التعديلات الجديدة جاءت فى وقتها وللصالح العام لخزينة الدولة والشركات.

وأضاف، وزير المالية فى قراره فتح الشرائح والسجائر عليها نوعين من الضرائب ووزير المالية عمل توازن زود الحصيلة لخزينة الدولة، موضحا أنها تعوض خزينة الدولة عن المصروفات فى قطاعات أخرى، وتم تعديل حدود شرائح أسعار السجائر فى مصر، مما يسمح للشركات بزيادة الأسعار وبتعديل شرائح تسعير السجائر المحلية، يفتح الباب أمام الشركات المنتجة والمستوردة لإجراء زيادات سعرية جديدة على منتجاتها خلال الفترة المقبلة.