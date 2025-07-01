شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1-7-2025 فى البنوك.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري، اليوم الثلاثاء 1-7-2025، ليسجل فى البنك المركزى 49.38 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365” تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.

وبلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى 49.41 جنيه للشراء و 49.51 جنيه للبيع، وسعر الدولار فى بنك مصر 49.41 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.41 جنيه للشراء.

49.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.41 جنيه للشراء.

49.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.40 جنيه للشراء.

49.50 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.41 جنيه للشراء.

49.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.41 جنيه للشراء.

49.51 جنيه للبيع.