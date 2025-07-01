شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات محدودة فى سعر الذهب اليوم بالسوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحركات محدودة فى سعر الذهب اليوم تشهدها السوق المصرى بعد ارتفاع 50 جنيهًا تقريبًا، وسط تغيرات في سعر الذهب العالمي، حيث تتداول الأونصة فوق المستوى 3340 دولارا، وهذا يخلق حالة الارتفاع في الذهب بمصر.





أسعار الذهب اليوم

- عيار 24: 5257 جنيهًا

- عيار 21: 4650 جنيهًا

- عيار 18: 3942 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 36,800 جنيهًا

كانت بداية الذهب سلبية، حيث انخفض إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهر ليكسر مستوى الدعم الهام عند 3250 دولار للأونصة، ولكن سرعان ما عاد السعر إلى الارتفاع ليتداول حالياً بالقرب من المستوى 3340 دولار للأونصة.

صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الولايات المتحدة والصين قد حلّتا المشاكل المتعلقة بشحنات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات إلى الولايات المتحدة، مضيفًا أن الصفقات التجارية المختلفة لإدارة ترامب مع دول أخرى قد تنجز بحلول عطلة عيد العمال في الأول من سبتمبر.

كما ألغت كندا ضريبة الخدمات الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية في وقت متأخر من يوم الأحد، قبل ساعات فقط من دخولها حيز التنفيذ في محاولة لدفع مفاوضات التجارة المتعثرة مع الولايات المتحدة.

من جهة أخرى استمر وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني صامداً بعد صراع استمر 12 يومًا مما قلل بشكل أكبر من الطلب على الملاذ الآمن.