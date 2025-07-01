شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات بالبورصة خلال جلسات الربع الثاني باستثناء الموارد الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الربع الثاني من عام 2025، على رأسها مواد البناء بنسبة 47.7%، أعقبه قطاعا التجارة والموزعون، وخدمات النقل والشحن بنسبة 22.5%، يليهما قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 19.7%، وصعد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 16%.

وقفز قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.3%، وزاد قطاع السياحة والترفيه بنسبة 13.7%، ونما قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 12.9%، 12.6%، على التوالي، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 6.6%.

كما ارتفع قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والعقارات بنسبة 4%، 3.3%، على التوالي، وأخيرًا قطاعا البنوك، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.7%، 0.6%، على الترتيب، فيما تراجع قطاع الموارد الأساسية وحيدًا بنسبة 6.2%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.6% ليغلق عند مستوى 32857.62 نقطة، خلال جلسات الربع الثاني من عام 2025، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 10.18% ليغلق عند مستوى 9967.14 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 8.15% ليغلق عند مستوى 13477.29 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 40845.77 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 7.76% ليغلق عند مستوى 12481.01 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 96.9 مليار جنيه خلال جلسات الربع الثاني من عام 2025، ليغلق عند مستوى 2.345 تريليون جنيه، بنسبة نمو 4.3%، وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.307 تريليون جنيه إلى 1.342 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.6%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 407.6 مليار جنيه إلى 442.1 مليار جنيه بنسبة نمو 8.5%.