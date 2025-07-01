شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة المعارف للتنمية والاستثمار بـ52 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة المعارف للتنمية والاستثمار، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 52 مليون سهم بقيمة 52 مليون جنيه، وصفقتين على شركة الكيان العقارية بحجم تداول 2.1 مليون سهم بقيمة 10.4 مليون جنيه، وصفقة على شركة أسوار المتحدة للاستثمار العقاري بحجم تداول 30.05 ألف سهم بقيمة 3 ملايين جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 54.3 مليون سهم بقيمة 75 مليون جنيه عبر تنفيذ 52 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات شهر يوليو، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.326 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 5.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 114.2 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.27% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.34%، والعرب على 3.38%، واستحوذت المؤسسات على 30.74% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.25%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 229.7 مليون جنيه، 456.7 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 639 مليون جنيه، 27.6 مليون جنيه، 4.1 جنيه، 15.7 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 32707 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 40578 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 14690 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 9882 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 13348 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 3401 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 12636 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2101 نقطة.

