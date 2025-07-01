شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025.. عيار 24 بدون مصنعية بـ5257 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر.

أسعار الذهب اليوم

- عيار 24: 5257 جنيهًا

- عيار 21: 4650 جنيهًا

- عيار 18: 3942 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 36,800 جنيه



يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.