شكرا لقرائتكم خبر عن على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1-7-2025 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري، اليوم الثلاثاء 1-7-2025، فى البنك المركزى المصري 49.38 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث للأسعار.

ويحرص ”الخليج 365” على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وبذلك، يمكن للمصريين فى الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

وبلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع، وسعر الدولار فى بنك مصر 49.41 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.41 جنيه للشراء.

49.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.41 جنيه للشراء.

49.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.40 جنيه للشراء.

49.50 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.41 جنيه للشراء.

49.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.41 جنيه للشراء.

49.51 جنيه للبيع.

