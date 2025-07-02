الاقتصاد

هبوط أم استقرار.. آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025

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هبوط أم استقرار.. آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الأربعاء، 02 يوليو 2025 12:00 ص

لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، و تتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاربعاء في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5257 جنيهًا
- عيار 21: 4650 جنيهًا
- عيار 18: 3942 جنيهًا
- عيار 14: 3103 جنيها
- الجنيه الذهب: 36,800 جنيهًا


وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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