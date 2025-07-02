شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025.. الجنيه الذهب بـ36,800 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعى، ويستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

- عيار 24: 5257 جنيهًا

- عيار 21: 4650 جنيهًا

- عيار 18: 3942 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 36,800 جنيهًا



وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر فى حدود 20 إلى 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.