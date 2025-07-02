شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مفاجئ فى أسعار الذهب عالميا ومحليا.. عيار 21 يسجل 4630 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء تراجعًا مفاجئًا في الأسواق العالمية، مدفوعة بعمليات جني الأرباح عقب ارتفاع قوي أمس بدعم من تصاعد الطلب على الملاذات الآمنة، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن مفاوضات التجارة الأمريكية.

وانعكست هذه التراجعات على السوق المحلي في مصر، ليفقد سعر جرام الذهب من عيار 21 نحو 20 جنيهًا، إلى جانب انخفاض باقي الأعيرة.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

- عيار 24: 5291 جنيهًا

- عيار 21: 4630 جنيهًا

- عيار 18: 3968 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 37040 جنيهًا

وعلى الصعيد العالمي، كانت أونصة الذهب قد سجلت أمس ارتفاعًا بنسبة 1.1% لتبلغ 3342 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها خلال آخر ثلاث جلسات، بعدما سجلت أدنى سعر في أكثر من شهر. وتلقى الذهب دعمًا إضافيًا من تزايد الطلب الاستثماري على الأصول الآمنة، ما ساعده على تقليص جانب كبير من الخسائر التي تكبدها الأسبوع الماضي نتيجة الهدوء النسبي عقب إعلان وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الترقب في الأسواق للمهلة النهائية التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 9 يوليو الجاري لبدء تطبيق رسوم جمركية جديدة، وسط بطء التقدم في المفاوضات التجارية. وتشير تحليلات "جولد بيليون" إلى أن الولايات المتحدة لم تتمكن حتى الآن من إبرام سوى اتفاقين تجاريين فقط مع كل من الصين والمملكة المتحدة، منذ بدء تعليق التعريفات الجمركية في 2 أبريل الماضي ولمدة 90 يومًا.

من جانبه، أبدى ترامب استياءه من سير المفاوضات مع اليابان، بينما حذّر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من احتمالية فرض رسوم جمركية أعلى بكثير على الدول التي لن تتوصل إلى اتفاقات قبل انقضاء المهلة، ما يهدد بعودة تعريفات متبادلة تصل إلى 50%.