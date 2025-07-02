شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أديس القابضة تكشف تفاصيل حادث البارجة "أدمارين 12" المملوكة لها والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة أديس القابضة- المملوكة لرجل الأعمال أيمن ممدوح عباس- عن تفاصيل وقوع حادث نقل، أمس الثلاثاء، يتعلق بالبارجة "أدمارين 12" المملوكة لإحدى الشركات التابعة لها، والعاملة داخل المياه الإقليمية لمصر، وذلك خلال قَطْر البارجة إلى موقع جديد، مما أدى إلى إنقلابها.

ووفق افصاح الشركة لبورصة تداول السعودية، فأنه في وقت وقوع الحادث، كان على متن البارجة 30 فرد من بينهم عدد 18 فرد من موظفي الشركة، وحتى توقيت هذا الإعلان، تم إنقاذ 23 فرد بنجاح، فيما لا يزال 3 أفراد في تعداد المفقودين ويخضعون لعمليات بحث مكثفة جارية من قبل الجهات المختصة، وأسفر الحادث عن وقوع خسائر في الأرواح شملت 3 حالات وفاة من بين موظفي الشركة وحالة وفاة واحدة من بين العاملين المتعاقدين مع أطراف أخرى، وتلتزم الشركة بتقديم الدعم الكامل لأسر المعنيين بهذا الحادث الأليم.

أضافت الشركة، أنه بشكل وثيق مع السلطات المحلية وخدمات الطواري، مع التأكيد على أن سلامة وصحة جميع العاملين تظل أولويتها القصوى، وسيتم إجراء تحقيق شامل ومفصل للوقوف على أسباب الحادث، والبارجة المتضررة والعاملين مؤمن عليهم بشكل شامل ضمن برنامج التأمين القائم للمجموعة. وفي هذه المرحلة، لا تتوقع الشركة أن يكون للحادث أي تأثير جوهري على مركزها المالي أو التقديرات المالية المعلنة للسنة المالية 2025.