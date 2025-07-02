شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 32828 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 40786 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 14742 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 10013 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 13501 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 3422 نقطة، ونما مؤشر تميز بنسبة 2.61% ليصل إلى مستوى 12966 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، ووثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والقاهرة للخدمات التعليمية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية.

كما أعلنت البورصة، عن تسوية (استرداد) عدد 15 ألف وثيقة أمس الثلاثاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.195 مليون وثيقة بدلا من 2.21 مليون وثيقة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى داخليين بشركات جهينة للصناعات الغذائية، والعربية لحليج الأقطان، وبالم هيلز للتعمير، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 2500 سهم، 28 ألف سهم، 3 آلاف سهم، 27.1 ألف سهم، على الترتيب، واشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بالشركة العربية للصناعات الهندسية عدد 6.7 مليون سهم.

فيما باع داخليين بشركتي الدولية للمحاصيل الزراعية، ومصر بني سويف للأسمنت عدد 15 ألف سهم، 7500 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 55 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي الدولية للمحاصيل الزراعية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 4827 سهمًا، 321.9 ألف سهم، على الترتيب.

في سياق متصل أعلن تحالف شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، عن بدء التشغيل التجاري الكامل لمحطة طاقة الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل بقدرة 650 ميجا وات بالقرب من رأس غارب، وذلك بعد استكمال وتشغيل المرحلة النهائية بقدرة 150 ميجاوات قبل الموعد المحدد بأربعة أشهر.

في سياق آخر أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية-سيرا للتعليم، موافقة مجلس الإدارة على إبرام اتفاقيات قرض بدون فوائد قابل للتحويل إلى أسهم في شركة سوشيال امباكت كابيتال التعليمية، مع شركتي آفاق العلم للاستثمار، وسوشيال امباكت كابيتال بارتنرز بإجمالي مبلغ 10 ملايين ريال سعودي ليصبح إجمالي ما تم اقتراضه مبلغ 25 مليون ريال.