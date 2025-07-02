شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يلتقى بالمتقدمين لمبادرة "الرواد الرقميون" بمقر الأكاديمية العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

إلتقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية بالشباب المتقدمين للالتحاق بالمبادرة الرئاسية "الرواد الرقميون"، بمقر الأكاديمية بالعاصمة الإدارية الجديدة وهى منحة تدريبية مجانية بالكامل يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العسكرية المصرية، وبالشراكة مع كبرى الشركات التكنولوجية المحلية والعالمية وكذلك الشركات المتخصصة فى تنمية المهارات الشخصية واللغوية والجامعات الدولية .

وألقى الدكتور عمرو طلعت كلمة أكد خلالها إهتمام الدولة بالإستثمار فى تنمية المهارات الرقمية لدى الشباب، بما يسهم فى تمكينهم من مواكبة متطلبات سوق العمل العالمى، وأشار إلى أن إعداد كوادر شابة مؤهلة يعد من الركائز الأساسية لتحقيق التحول الرقمى، ودفع جهود التنمية في مصر وتعزيز تنافسية الكفاءات المصرية على الساحة الدولية.

وتَقدم للالتحاق بالمبادرة نحو (40) ألف شاب وشابة من مختلف المحافظات، حيث من المقرر قبول عدد (5) آلاف متدرباً من الخريجين فى الدفعة الأولى من المبادرة، وتجرى إختبارات القبول خلال الفترة من 29 يونيو إلى 20 يوليو الجارى، وتشمل تقييماً شاملاً للمتقدمين من خلال مجموعة من الإختبارات لقياس المهارات الفنية فى المجالات الذى تقدم فيها المتدرب .

وتقدم المبادرة تدريباً علمياً وعملياً للشباب فى التخصصات التكنولوجية بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية متخصصة لتنمية المهارات الشخصية واللغوية والقيادية إلى جانب دعم قدرات المتدربين فى مجالى العمل الحر وريادة الأعمال، بما يعزز من تنافسهم فى أسواق العمل المحلية والدولية فى قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتشترط المبادرة التفرغ الكامل طوال فترة الدراسة وتمنح شهادة معتمدة مشتركة من وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العسكرية المصرية، وشهادات معتمدة لكافة المهارات التى يتم التدريب عليها، وشهادة الماجستير من الجامعة الدولية لبرامج الماجستير، وتوفر مسار تدريبى متكامل يتضمن التدريب التقنى، وكذلك التدريب الميدانى للتأهيل لمستقبل عملى فى مجالات تكنولوجيا حديثة والعديد من الأنشطة والفعاليات العلمية والثقافية والرياضية والإجتماعية، وتتيح للملتحقين بها فرص المشاركة فى المسابقات التكنولوجية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى جوائز عينية للمتفوقين.

وتوفر المبادرة مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية المتنوعة التى يختار المتدرب من بينها عند التسجيل، وتشمل برنامج الدبلوم المكثف ( 4 أشهر) وبرنامج الدبلوم المتخصص (9 أشهر) وبرنامج الماجستير المهنى (12 شهر) وبرنامج ماجستير العلوم (24 شهر) .