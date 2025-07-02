شركة «Rock Developments» تطلق أحدث توسعاتها في 2025 مشروع "روك جرين" بهليوبوليس الجديدة باستثمارات 7 مليارات جنيه

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القاهرة - سامية سيد - شركة «Rock Developments» تطلق أحدث توسعاتها في 2025 مشروع "روك جرين" بهليوبوليس الجديدة باستثمارات 7 مليارات جنيهشركة «Rock Developments» تطلق أحدث مشروعاتها «روك جرين» بهليوبوليس الجديدة باستثمارات 7 مليارات جنيهشركة Rock Developments تطلق «روك جرين» أحدث توسعاتها في 2025 ب85% مساحات خضراء باستثمارات 7 مليارات جنيهشركة «Rock Developments» تطلق مشروع «روك جرين» بهليوبوليس الجديدة وتخصيص 85% من المشروع لاند سكيب

أعلنت شركة Rock Developments إطلاق أحدث مشروعاتها "روك جرين"، بإجمالي استثمارات تصل إلى 7 مليارات جنيه، وعلى مساحة تصل إلى 17 فدانا في موقع استراتيجي بمدينة هليوبوليس الجديدة، وذلك انطلاقًا من رؤيتها التوسعية وخططها الاستراتيجية الطموحة لتحقيق مزيد من التنوع في محفظة مشروعاتها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة بفندق تريومف بالتجمع الخامس، للكشف عن أحدث مشروعاتها، وذلك بحضور مسئولي الشركة، وشركاء نجاح الشركة، بالإضافة لنخبة من الصحفيين والإعلاميين.

من جانبه أكد المهندس عماد دوس، العضو المنتدب لشركة Rock Developments، أن مشروع "روك جرين" يمثل محطة جديدة في مسيرة الشركة نحو التوسع في تنفيذ مجتمعات عمرانية متكاملة، كما أنه يعكس رؤيتها في تقديم مجتمعات سكنية تركز على مفاهيم جودة الحياة والرفاهية، من خلال مساحات خضراء تمثل أكثر من 85% من المساحة الكلية، وخدمات متكاملة تلبي احتياجات جميع العملاء.

وأضاف أن الشركة حرصت على اختيار موقع استراتيجي مميز لمشروع "روك جرين"، حيث يقع على بعد دقيقة واحدة من طرق السويس، و3 دقائق من مدينة الشروق، و15 دقيقة من التجمع الخامس، و7 دقائق من مدينتي، و30 دقيقة من مطار القاهرة الدولي، مما يعكس تميز موقع المشروع ووجوده بالقرب من المحاور الرئيسية، موضحًا أن المشروع يقع على بعد دقيقة واحدة من مدرسة بلڤيدير ودقائق من المركز الطبي العالمي و10 دقائق من مستشفى رويال، مما يجعل المشروع في قلب الخدمات المتنوعة.

وقال: “نركز دائمًا على استيفاء جميع العناصر والتفاصيل قبل إطلاق أي مشروع لنتأكد من تقديم منتج عقاري مميز ومناسب للعميل المستهدف، فالعميل هو شريك نجاح أساسي في عملنا بالسوق المصري، لذا فإن مشروع "روك جرين" تم تخطيطه بعناية تضمن أنه سيكون أيقونة في هليوبوليس الجديدة".

وأوضح أن "روك جرين" يضم أكثر من 466 وحدة، وتتراوح مساحات الوحدات بين 116 و236 مترا مربعا، ويضم المشروع 40 فيلا خاصة، على أن سيتم طرح المشروع على 3 مراحل.

وأشار إلى تولي المهندس بارثينا دوس، عضو مجلس إدارة شركة Rock Developments ، أعمال تصميم المشروع لما تتمتع به من دراسة وخبرة في أعمال التصميم المعماري، موضحا أن الشركة تستهدف مبيعات تصل إلى 1.5 مليار جنيه للطرح الأول بالمشروع، لافتًا إلى أنه من المتوقع ارتفاع إقبال العملاء على المشروع في ضوء وجود طلب قوي على المشروعات المتميزة في السوق العقاري المصري.

وكشف عن حجم محفظة أراضي شركة Rock Developments لتصل إلى أكثر من 5 ملايين متر مربع، بإجمالي 20 ألف وحدة عقارية، وتزيد قيمتها الاستثمارية على 20 مليار جنيه، تضم 10 مشروعات حتى الآن، حيث تعد شركةRock Developments مطوّر مصري كندي بخبرة تتجاوز 45 عامًا في السوق المصري، لافتا إلى أن الشركة تعد أكبر مطور في شيراتون هليوبوليس بأكثر من 70 مبنى سكني وتجاري.

كما تتنوع المشروعات السكنية للشركة لتضم روك جرين بهليوبوليس الجديدة، روك يارد بشيراتون، روك وايت بهليوبوليس الجديدة، روك إيدن بـ6 أكتوبر، وروك ڤيل بالعبور، روك فيرا بالتجمع الخامس، شيراتون هليوبوليس، وفي المشروعات التجارية والإدارية تضم محفظة الشركة روك كابيتال1 بالعاصمة الإدارية الجديدة، روك جولد مول بالتجمع الخامس، روك إيدن بلازا بـ6 أكتوبر، روك ڤيل بلازا بالعبور، روك فيرا بلازا بالتجمع الخامس، شيراتون هليوبوليس.

ولفت إلى أن الشركة تخطط لإطلاق 5 مشروعات جديدة خلال النصف الثاني من العام الجاري، تتوزع ما بين شرق القاهرة وغربها والعاصمة الإدارية الجديدة، ويأتى في مقدمتها مشروع "روك جرين" بهليوبوليس الجديدة.

وأضافت المهندسة بارثينا دوس، عضو مجلس إدارة شركة Rock Developments: "أن مشروع "روك جرين" قائم على فكرة بسيطة وواضحة تتمثل في أن الراحة النفسية تبدأ من المنزل، ففي "نيو هليوبوليس" نوفر لعملائنا أسلوب حياة جديد ومتكامل قائم على مراعاة التفاصيل التي توازن بين الراحة العصرية وهدوء الطبيعة".

وأوضحت أن المساحات الخضراء بالمشروع تمتد على مساحة تتجاوز الـ 85% من إجمالي مساحة المشروع، ويضم المشروع حديقة مركزية على مساحة 20 ألف متر مربع، و55 ألف متر مربع مساحات خضراء، و600 متر مربع مسطحات مائية، ويضم المشروع شقق وفيلات نصف تشطيب، بمساحات بمتوسط 150 مترًا، وتسهيلات سداد تصل إلى 8 سنوات، ومن المخطط بدء تسليم المرحلة الأولى من المشروع 2029.

ولفتت إلى أن المشروع يتميز بالعديد من المميزات والخدمات، حيث تم اختياره بداية من اختيار موقع مميز بالقرب من البوابة الرئيسية لهليوبوليس الجديدة، ليقدم حياة متكاملة هادئة تناسب مختلف الاحتياجات، يتميز الكمبوند بتصميم يراعي الدراسة البيئية الجيدة لتحقيق أفضل معادلة، فجميع الوحدات تطل على مساحات خضراء مميزة تمثل 85% من المساحة الكلية، مؤكدًة أن المشروع بدون وحدات تجارية، حفاظًا على الهدوء والخصوصية.

وأوضحت أن كمبوند "روك جرين" يتميز بالعديد من الخدمات المميزة، والتي تشتمل على تراك أولمبي للمشي والجري، وصالة رياضية مفتوحة، وأماكن اجتماعية، ومنطقة شحن للسيارات الكهربائية، ومواقف مخصصة للدراجات، بالإضافة لمدخل فاخر، ومنطقة لليوجا، مساحة عمل خارجية، منطقة قراءة هادئة، وحديقة مركزية ضخمة، ومنطقة مخصصة للأطفال، وحديقة مغلقة للكلاب.

وأوضحت أن الشركة تستهدف 5 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية في مشروعاتها خلال العام الجاري، وذلك انطلاقًا من خطتها التوسعية لطرح 5 مشروعات متنوعة خلال العام الجاري، والتي شمل مشروعات سكنية وتجارية وإدارية في مواقع استراتيجية متعددة، بما يعزز من تواجدها في السوق ويلبي احتياجات شرائح متنوعة من العملاء.















