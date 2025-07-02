شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدخان: زيادة أسعار سجائر وينستون والنخلة لـ67 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

أعلن إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات عن زيادة أسعار منتجات شركة أدخنة النخلة إحدى شركات جابان توباكو، اعتباراً من 2 يوليو الجاري بحسب ما أفادت به الشركة لمصلحة الضرائب.

وأضاف أن سعر وينستون الأحمر والأزرق والسيلفر والكاستر ارتفع لـ 67 جنيها، فيما ارتفع سعر وينستون اكسبند لـ 69 جنيها .

وارتفع سعر سجائر كامل أصفر وأزرق لـ 73 جنيها، فيما ارتفع سعر سجائر كامل اكتيفيت لـ 76 جنيها .

ومن جانبه أشاد إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية بقرار الحكومة وموافقة مجلس النواب علي زيادة ضريبة القيمة المضافة علي السجائر وفتح حدود الشرائح، بما ينعكس بصورة إيجابية علي الشركات والمصانع.

ووافق مجلس النواب على زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر المحلية والمستوردة إلى:

- زيادة الحد الأقصى لأسعار السجائر المحلية التي لا يزيد سعرها عن 38.88 جنيها إلى 48 جنيها للمستهلك.

- زيادة أسعار السجائر التي يزيد سعرها عن 38.88 جنيه ولا يتجاوز 56.44 جنيها إلى 48 جنيها كحد أدنى و 69 جنيها كحد أقصى.

- زيادة أسعار السجائر المستوردة التي لا يزيد سعرها عن 56.44 جنيها للمستهلك إلى 69 جنيها.

وزيادة الحد الأدنى والأقصى للأصناف السابقة12% سنويا من 5 نوفمبر ولمدة 3 سنوات.

وجه إبراهيم إمبابي الشكر لوزير المالية الدكتور أحمد كجوك، على القرار الذي يراعي الصناعة، لافتا إلى أن مدخلات وتكاليف الانتاج زادت وبالتالي كان لابد من تلك الزيادة استجابة لمتغيرات السوق، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا، وزيادة تكلفة الشحن والتوزيع، فضلًا عن التغيرات الضريبية التي تم اعتمادها في وقت سابق.

وأشار إلى أن الهدف من إعادة تسعير الشرائح هو منع التلاعب السعري في السوق، وتوفير آلية واضحة للمستهلكين، والتجار، والشركات وبالتالي ارتفاع الأسعار 12‎ %.



