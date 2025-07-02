شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حادث حفار البترول.. تعرف على التغطيات التأمينية فى هذه الحالات؟ والان مع تفاصيل الخبر

أوضح محمد الغطريفى وسيط تأمين أنه في حادث انقلاب حفار البترول “Adam Marine” قبالة سواحل السويس وغرق 4 أفراد من الطاقم وفقدان آخرين، أنه يوجد أنواع من التغطيات التأمينية التى ينبغي أن تكون الشركة المالكة قد أبرمتها مسبقًا، وهذه التأمينات تُعتبر ضرورية قانونًا وعمليًا لحماية الأصول، الأفراد، والمسؤوليات القانونية، كما أنها تخفف الأعباء المالية والقانونية المترتبة على مثل هذه الكوارث.

وأضاف الغطريفى فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن أنواع التأمين التى يجب على الشركة المالكة إبرامها:

1. تأمين ضد المسؤولية المدنية (Protection and Indemnity - P&I Insurance):

• يغطي المسؤوليات القانونية تجاه الغير، مثل:

• الوفاة أو الإصابة الشخصية لأفراد الطاقم.

• الأضرار البيئية أو التلوث البحري.

• إزالة الحطام من البحر.

• التعويض عن فقدان الأرواح والمطالبات القانونية لأهالي الضحايا.

• يتم غالبًا عن طريق نادي الحماية والتعويض (P&I Club).

2. تأمين بدن الحفار (Hull and Machinery Insurance):

• يغطي الأضرار التي تلحق بجسم الحفار والمعدات التابعة له نتيجة للحوادث، مثل:

• الغرق.

• التصادم.

• الحريق.

• الانقلاب كما في الحالة المذكورة.

3. تأمين ضد الحوادث الشخصية للطاقم (Crew Personal Accident Insurance):

• يوفر تعويضًا ماليًا لأفراد الطاقم أو عائلاتهم في حال:

• الوفاة.

• الإصابة الدائمة أو المؤقتة.

• النفقات الطبية ونفقات الإخلاء.

4. تأمين المسؤولية عن التلوث البحري (Marine Pollution Liability Insurance):

• يغطي الأضرار البيئية التي قد تنتج عن:

• تسرب النفط أو المواد الكيميائية نتيجة انقلاب الحفار.

• تكاليف التنظيف وإزالة الملوثات.

5. تأمين ضد فقدان الإيرادات (Loss of Hire Insurance):

• يعوض الشركة عن الخسائر في الدخل نتيجة توقف الحفار عن العمل بسبب الحادث.

6. تأمين المعدات والآلات (Equipment Insurance):

• يشمل المعدات الثقيلة والمكلفة المستخدمة في الحفر البحري.

7. تأمين إنقاذ وانتشال (Salvage and Wreck Removal Insurance):

• يغطي تكاليف انتشال الحفار الغارق أو المنقلب.

• يشمل عمليات الإنقاذ البحري المكلفة.

وأشار الغطريفى إلى أنه غالبًا ما تُطلب هذه التأمينات بموجب القوانين البحرية المحلية والدولية، والسلطات قد تُجرى تحقيقًا لتحديد مدى التزام الشركة بهذه التأمينات.

يذكر انه تعرض حفار بترول تابع لإحدى شركات البترول للغرق امس الثلاثاء أثناء إبحاره إلى منطقة الأشرفى بالبحر الأحمر، وتم سحبه من 3 قاطرات بحرية، حيث لقي 4 أشخاص مصرعهم وإنقاذ 21 آخرين ومحاولات للبحث عن 6 مفقودين.

تفاصيل الواقعة ترجع عندما ورد إخطار لمكتب برج بحرية رأس شقير "جابكو" تلقاه كل من سيد عبد العزيز ومحمد نبيه مشرفى برج البحرية، يفيد بغرق حفار بترول تابع لإحدى الشركات يسمى اد مارين 12.

علي الفور تم إبلاغ المدير العام القبطان محمد عبد الهادى والقبطان كريم عياد، وأمرا علي الفور بالدفع بـ2 وحدة بحرية من شركة جابكو إلى موقع الحفار الغارق والذى تبين تعرضه للغرق بمنطقة ما بين منطقة جبل الزيت ومنصة هلال البترولية.

وقامت غرفة عمليات طوارئ جابكو بإبلاغ برج الطيران بقيادة أحمد الصغير بإرسال طائرتين للبحث والإنقاذ.

وعقب وصول وحدات الإنقاذ تبين أن الحفار كان علي متنه 31 شخصا وكان يسحبه 3 قاطرات وتعرض للعرق فى المنطقة الواقعة ما بين جبل الزيت ومنصة هلال وتم إنقاذ 21 بينهم إصابات بكسور واستخراج جثتين وجارى البحث عن 4 أشخاص.