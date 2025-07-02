شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 مليار جنيه قيمة التأمين على حفار البترول الغارق والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مطلع بسوق التأمين المصرى، أن التقديرات الأولية لقيمة مبلغ التأمين على حفار البترول، الذى تعرض لحادث غرق أمس الثلاثاء تصل لـ 30 مليون دولار تقريبًا أى ما يقارب 1.5 مليار جنيه.

وأشار في تصريحات خاصة لـ الخليج 365 أن الحفار البحري "إد مارين 12" من الوحدات المتخصصة المستخدمة في أعمال الحفر والصيانة فى المياه الضحلة، وتم التأمين عليه من خلال الشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات، ضمن وثيقة توفر تغطية شاملة لجميع الأخطار البحرية.

وأوضح المصدر أن بنود التأمين تشمل عادة الأضرار المادية، مثل تلف أو فقد كامل أو جزئى للحفار، وأضرار ناتجة عن الحريق، الانفجار، الاصطدام، أو العواصف، وكذلك التغطية أثناء التشغيل والإبحار و المسؤولية تجاه الغير والضرر البيئي، والإصابات أو الوفاة ، بالإضافة الى تكاليف الإنقاذ والقطر في حال الغرق أو الحوادث الكبيرة.

ومن جانبه، أكد محمد الغطريفى وسيط تأمين أن هذه التأمينات تعتبر ضرورية قانونًا وعمليًا لحماية الأصول والأفراد والمسؤوليات القانونية، كما أنها تخفف الأعباء المالية والقانونية المترتبة على مثل هذه الكوارث، وأشار إلى أنه غالبًا ما تُطلب هذه التأمينات بموجب القوانين البحرية المحلية والدولية، والسلطات قد تُجرى تحقيقًا لتحديد مدى التزام الشركة بهذه التأمينات.

يذكر أنه تعرض حفار بترول تابع لإحدى شركات البترول للغرق أثناء إبحاره إلى منطقة الأشرفى بالبحر الأحمر، وسحبه من 3 قاطرات بحرية، حيث لقى 4 أشخاص مصرعهم وإنقاذ 21 آخرين ومحاولات للبحث عن 6 مفقودين.

تفاصيل الواقعة ترجع عندما ورد إخطار لمكتب برج بحرية رأس شقير "جابكو" تلقاه كل من سيد عبد العزيز ومحمد نبيه مشرفى برج البحرية، يفيد بغرق حفار بترول تابع لإحدى الشركات يسمى اد مارين 12.

علي الفور تم إبلاغ المدير العام القبطان محمد عبد الهادى والقبطان كريم عياد، وأمرا علي الفور بالدفع بـ2 وحدة بحرية من شركة جابكو إلى موقع الحفار الغارق والذى تبين تعرضه للغرق بمنطقة ما بين منطقة جبل الزيت ومنصة هلال البترولية.

وقامت غرفة عمليات طوارئ جابكو بإبلاغ برج الطيران بقيادة أحمد الصغير بإرسال طائرتين للبحث والإنقاذ.

وعقب وصول وحدات الإنقاذ تبين أن الحفار كان علي متنه 31 شخصا وكان يسحبه 3 قاطرات وتعرض للعرق فى المنطقة الواقعة ما بين جبل الزيت ومنصة هلال وتم إنقاذ 21 بينهم إصابات بكسور واستخراج جثتين وجارى البحث عن 4 أشخاص.