شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد البورصة خلال أسبوع.. هبوط المؤشر الرئيسى ليغلق عند مستوى 32820.49 نقطة والان مع تفاصيل الخبر

تراجع المؤشر الرئيسى "إيجى إكس 30" للبورصة المصرية بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 32820.49 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متسأوى الأوزان"، بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 10006.34 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متسأوى الأوزان" نموًا بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 13498.10 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 40781.47 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.67% ليغلق عند مستوى 13076.38 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 500 مليون جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.338 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.01%، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 1.342 تريليون جنيه إلى 1.340 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.1%، فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 435.4 مليار جنيه إلى 439.1 مليار جنيه بنسبة نمو 0.9%.

وزاد رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.777 تريليون جنيه إلى 1.779 تريليون جنيه بنسبة نمو 0.1%، وصعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.9 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بنسبة نمو 3.3%.

وبالنسبة للتدأول، ارتفع إجمإلى قيمة التدأول بالبورصة المصرية إلى 500.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فى حين بلغت كمية التدأول نحو 8.054 مليار ورقة منفذة على 504 آلاف عملية، وذلك مقارنة بإجمإلى قيمة تدأول 359.3 مليار جنيه، وكمية التدأول بلغت 6.402 مليار ورقة منفذة على 472 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 6.31% من إجمإلى قيمة التدأول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التدأول للسندات وأذون الخزانة نحو 93.69%، وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التدأول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 8.5 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تدأول 664.3 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 145.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التدأول بـ"إيجى إكس 70" نحو 11.7 مليار جنيه، بحجم تدأول 4.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 210.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التدأول بـ"إيجى إكس 100" نحو 20.3 مليار جنيه بحجم تدأول 5.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 356 ألف عملية.