شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 2-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 2-7-2025.

إيقاف تداول 13 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، ووثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والقاهرة للخدمات التعليمية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، والعربية للصناعات الهندسية، ومطاحن مصر الوسطى، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري.

البورصة تربح 12 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.338 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.9 مليار ورقة مالية بقيمة 5.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 109.3 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.4%، والعرب على 5.95%، واستحوذت المؤسسات على 20.9% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.09%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 70.6 مليون جنيه، 132.6 مليون جنيه، 143.6 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 211.1 مليون جنيه، 9 ملايين جنيه، 126.7 جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 32820 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 40781 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 14740 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 10006 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 13498 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3422 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.48% ليغلق عند مستوى 13076 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 2097 نقطة.

وصعدت أسهم 117 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 61 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر إغلاق 32.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.69%.

- وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب بسعر إغلاق 4.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.79%.

- مطاحن مصر الوسطى بسعر إغلاق 68.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.20%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 1.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.18%.

- أوراسكوم للاستثمار القابضة بسعر إغلاق 1.120 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.74%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 138.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.30%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 274.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.53%.

- عبر المحيطات للسياحة بسعر إغلاق 0.036 دولار بنسبة تراجع بلغت 5.26%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 94.720 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.69%.

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 47.850 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.63%.