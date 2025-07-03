شكرا لقرائتكم خبر عن أوبتميزايشن للخدمات الهندسية تنفذ واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية بجنوب سيناء بـ 922 كيلو وات/ ساعة بفندق إيكوتيل دهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار دعم توجهات الدولة نحو التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، أعلنت شركة أوبتميزايشن للخدمات الهندسية والتوريدات بقيادة مديرها العام المهندس يوسف صلاح منصور عن نجاحها في تنفيذ مشروع محطة طاقة شمسية بقدرة 922 كيلو وات في الساعة، تم ربطها بالشبكة الكهربائية الوطنية لصالح فندق إيكوتيل دهب بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء.

ويُعد هذا المشروع من أكبر محطات الطاقة الشمسية التي تم إنشاؤها حتى الآن في جنوب سيناء، ويمثل نقلة نوعية في دعم مشروعات السياحة الخضراء والحفاظ على البيئة في منطقة تعد من أهم المقاصد السياحية بمصر.

وتتمتع شركة أوبتميزايشن للخدمات الهندسية والتوريدات باعتماد رسمي بتصنيف الشهادة الذهبية من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ما يعكس التزامها بأعلى معايير الجودة والكفاءة في تصميم وتنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة، ويؤكد خبراتها الكبيرة في هذا المجال.

وأوضح مسؤولو الشركة أن المحطة تعتمد على ألواح شمسية عالية الكفاءة مزودة بأحدث التقنيات، مع أنظمة مراقبة رقمية لمتابعة الأداء اللحظي وتسجيل البيانات التشغيلية بشكل دقيق، بما يتيح التدخل السريع لأعمال الصيانة الدورية ويضمن استمرارية الإنتاج دون انقطاع.

وتغطي المحطة أكثر من 70% من إجمالي استهلاك الفندق للكهرباء، الأمر الذي يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بما يتجاوز 1,200 طن سنويًا، إضافةً إلى تحقيق وفر اقتصادي كبير في فاتورة الكهرباء على المدى الطويل وتعزيز الاستدامة البيئية للفندق.

وأشار فريق العمل إلى أن جميع مراحل التصميم والتركيب والتشغيل تمت وفق أحدث المواصفات القياسية العالمية لمحطات الطاقة الشمسية، مع الالتزام التام بمعايير الجودة والسلامة والصيانة المستدامة، بما يضمن استمرار كفاءة المحطة لفترات تشغيل طويلة تتجاوز 25 عامًا.

وأكد المهندس يوسف صلاح منصور أن شركة أوبتميزايشن مستمرة في خططها التوسعية لدعم مشروعات الطاقة النظيفة داخل مصر، من خلال تقديم حلول هندسية متكاملة تشمل التصميم، التوريد، التركيب، التشغيل والصيانة، بما يلبي احتياجات العملاء ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف أن الشركة تضم فريقًا متخصصًا من المهندسين والفنيين المعتمدين، بالإضافة إلى شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية في مجال الطاقة الشمسية، بما يضمن تنفيذ المشاريع بأعلى جودة وبأفضل كفاءة تشغيلية ووفق جداول زمنية دقيقة.

يُذكر أن فندق إيكوتيل دهب يُعد من أبرز المنشآت السياحية بجنوب سيناء، ويستهدف من خلال هذا المشروع تقليل تكاليف استهلاك الكهرباء، وتعزيز مكانته كفندق صديق للبيئة يعتمد بنسبة تزيد على 70% من احتياجاته على الطاقة المتجددة، وهو ما يتماشى مع جهود الدولة لتحويل المدن السياحية إلى مدن خضراء مستدامة.



شركة أوبتميزايشن للخدمات الهندسية والتوريدات



شركة أوبتميزايشن للخدمات الهندسية والتوريدات



شركة أوبتميزايشن للخدمات الهندسية والتوريدات