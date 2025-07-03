شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 2-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 2-7-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.338 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 13 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، ووثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والقاهرة للخدمات التعليمية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، والعربية للصناعات الهندسية، ومطاحن مصر الوسطى، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري.

البورصة تربح 12 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.338 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.9 مليار ورقة مالية بقيمة 5.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 109.3 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.4%، والعرب على 5.95%، واستحوذت المؤسسات على 20.9% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.09%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 70.6 مليون جنيه، 132.6 مليون جنيه، 143.6 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 211.1 مليون جنيه، 9 ملايين جنيه، 126.7 جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 32820 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 40781 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 14740 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 10006 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 13498 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3422 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.48% ليغلق عند مستوى 13076 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 2097 نقطة.

وصعدت أسهم 117 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 61 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى داخليين بشركات جهينة للصناعات الغذائية، والعربية لحليج الأقطان، وبالم هيلز للتعمير، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 2500 سهم، 28 ألف سهم، 3 آلاف سهم، 27.1 ألف سهم، على الترتيب، واشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بالشركة العربية للصناعات الهندسية عدد 6.7 مليون سهم.

فيما باع داخليين بشركتي الدولية للمحاصيل الزراعية، ومصر بني سويف للأسمنت عدد 15 ألف سهم، 7500 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 55 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي الدولية للمحاصيل الزراعية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 4827 سهمًا، 321.9 ألف سهم، على الترتيب.

أعلنت شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، بيع المساهم النصر للملابس والمنسوجات-كابو، عدد 10 ملايين سهم بمتوسط سعر بيع 12 جنيهًا بقيمة إجمالية 120 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 28.884% إلى 25.76%، ونفذت الصفقة من خلال شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات.

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سيرا للتعليم



أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية- سيرا للتعليم، موافقة مجلس الإدارة على إبرام اتفاقيات قرض بدون فوائد قابل للتحويل إلى أسهم في شركة سوشيال امباكت كابيتال التعليمية، مع شركتي آفاق العلم للاستثمار، وسوشيال امباكت كابيتال بارتنرز بإجمالي مبلغ 10 ملايين ريال سعودي ليصبح إجمالي ما تم اقتراضه مبلغ 25 مليون ريال.



