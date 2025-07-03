شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار الأمريكى اليوم الخميس 3 يوليو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وخلال هذه السطور ننشر تحديث سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري فى مستهل التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزى المصرى عند 49.38 جنيه للشراء و 49.51 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار اليوم، بالبنك الأهلى 49.31 جنيه للشراء و 49.41 جنيه للبيع، فى بنك مصر الى 49.31 جنيه للشراء و 49.41 جنيه للبيع و في بنك القاهرة سجل 49.31 جنيه للشراء و 49.41 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.31 جنيه للشراء و 49.41 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول،، إن البنك المركزي الأمريكي كان سيخفف سياسته النقدية بخفض أسعار الفائدة بحلول الآن، لولا إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية أعلى على صادرات الكثير من دول العالم.



وردًا على سؤال خلال ندوة في البرتغال حول ما إذا كان الفيدرالي الأمريكي كان سيخفض أسعار الفائدة مجددًا هذا العام لولا إعلان ترامب خطته المثيرة للجدل لزيادة الرسوم على الواردات في وقت سابق من العام، أجاب باول: "أعتقد أن هذا صحيح"، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وأضاف باول خلال منتدى نظمه البنك المركزي الأوروبي في مدينة سينترا بالبرتغال: "في الواقع، أوقفنا مسار خفض الفائدة عندما رأينا حجم التعريفات الجمركية، وبشكل أساسي ارتفعت جميع توقعات التضخم في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ نتيجة لهذه التعريفات".



وجدد باول تأكيده على أن البنك المركزي يخطط لـ"الانتظار والتعلم أكثر" بشأن تأثير التعريفات الجمركية على التضخم قبل اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة، متجاهلًا مجددًا مطالب الرئيس دونالد ترامب بإجراء خفض فوري وكبير للفائدة.



وقال باول: "نحن ببساطة نتريث"، وذلك بعد يوم من إرسال ترامب له رسالة مكتوبة بخط اليد يشير فيها إلى مدى انخفاض أسعار الفائدة في بنوك مركزية بدول أخرى، ويحث الولايات المتحدة على التحرك.



وأضاف باول: "طالما أن الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة، نعتقد أن التصرف الحكيم هو الانتظار ومعرفة المزيد عن تلك الآثار المحتملة (للرسوم الجمركية على التضخم)".