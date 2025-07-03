شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز العاصمة الإدارية الجديدة يُعلن بدء تشغيل منظومة جمع المخلفات الصلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس محمد عادل، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، بدء تشغيل وتفعيل منظومة جمع المخلفات الصلبة بالحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار جهود الجهاز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان.

وأوضح المهندس محمد عادل، أن المنظومة تهدف إلى إدارة المخلفات الصلبة بطريقة حضارية وفعالة، من خلال آليات حديثة ونظام دوري يضمن الحفاظ على نظافة وجمال المنطقة، والحد من الآثار البيئية السلبية الناتجة عن تراكم النفايات.

وأشار المهندس محمد عادل، إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة النظافة العامة، وتفعيل مبدأ التنمية المستدامة للموارد، بما يواكب المعايير البيئية الحديثة ويعكس صورة مشرفة للعاصمة الإدارية كمشروع قومي متكامل.

كما أوضح أن الجهاز يعمل بشكل مستمر على دعم وتطوير منظومة النظافة والتدوير، بالتعاون مع الجهات المختصة، وتوعية السكان بأهمية المشاركة الفعَّالة في إنجاح هذه المبادرة من خلال الالتزام بمواعيد وأماكن إلقاء المخلفات.

ودعا جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، المواطنين إلى التعاون مع فرق العمل الميدانية، والمساهمة في الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية تليق بالمستوى الإنشائي بالعاصمة الإدارية الجديدة.