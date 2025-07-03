شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 3-7-2025 أمام الجنيه المصرى فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالخميس، 03 يوليو 2025 12:11 م
سجل سعر الدولار اليوم الخميس 3-7-2025 أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية أمس الأربعاء نتيجة اجازة ثورة 30 يونيو، بالبنك المركزي المصري عند 49.38 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الخميس، بالبنك الأهلى 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع فى بنك مصر إلى 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
وسجل سعر الدولار فى منتصف التعاملات اليوم كالآتى:
49.31 جنيه للشراء.
49.41 جنيه للبيع.
49.31 جنيه للشراء.
49.41 جنيه للبيع
49.31 جنيه للشراء.
49.41 جنيه للبيع.
49.31 جنيه للشراء.
49.41 جنيه للبيع.
49.31 جنيه للشراء.
49.41 جنيه للبيع.
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