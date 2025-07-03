شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 3-7- 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 18 بـ31.100 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم استقرار نسبيا، حيث سجل عيار 24 سعر 41.475 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

- عيار 24 سجل 41.475 ريال

- عيار 22 سجل 38.000 ريال

- عيار 21 سجل 36.275 ريال

- عيار 18 سجل 31.100 ريال

- عيار 14 سجل 24.175 ريال

- عيار 12 سجل 20.725 ريال

- الاونصة 1289.625 ريال

- الجنيه الذهب 290.250 ريال

- الأونصة بالدولار 3360.96 دولار

شهدت أسعار الذهب استقرارًا خلال تعاملات الخميس، مع عزوف المستثمرين عن اتخاذ مراكز كبيرة في السوق، انتظارًا لصدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة والتي من المتوقع أن توضح توجهات السياسة النقدية المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفقا لما نشره موقع investing



استقر سعر الذهب الفوري عند 3,357.96 دولارًا للأونصة.



فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.2% لتسجل 3,369.10 دوارًا للأونصة.



وعلى الجانب الآخر، تراجعت استقرب عقود مؤشر الدولار عند 96.46 نقطة.