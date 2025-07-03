شكرا لقرائتكم خبر عن مركز إعداد القادة بالقابضة للكهرباء يحصل على شهادة الأيزو والان مع تفاصيل الخبر

حصل مركز إعداد القادة التابع للشركة القابضة للكهرباء على شهادة الايزو 21001 والمخصصة للمؤسسات التعليمية والتدريبية ليصبح المركز أول جهة تدريبية فى قطاع الكهرباء يحصل على هذه الشهادة.

وتسلم المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر الشهادة من الدكتور مدحت عبد الوهاب الامين العام للمجلس الوطنى للتدريب والتعليم بمقر الشركة بالعاصمة الادارية الجديدة.

ومن جانبه اشاد الدسوقى بالجهد المبذول من مركز إعداد القادة والمراكز التدربيبة التابعة موجها الشكر لفريق عمل المركز بقيادة الدكتور حازم الشورى.

وثمن الدسوقى الدور البارز الذي يضطلع به مركز اعداد القادة في مجال بناء القدرات وتنمية المهارات لكافة العاملين بالوزارة مؤكداً أن ما يقدمه المركز من برامج تدريبية متخصصة يسهم بشكل فعال في إعداد جيل من الموظفين القادرين على تقديم الكثير من الابداع والابتكار داخل ادراتهم.

وبدوره أكد الدكتور مدحت عبد الوهاب الأمين العام للمجلس الوطنى للتدريب والتعليم ان مركز إعداد القادة تم منحه الشهادة تتويجًا لجهود تطوير نظم العمل داخل المركز والأرتقاء بجودة الخدمات التدريبية.

وأضاف عبد الوهاب ان حصول المركز على شهادة المواصفة القياسية الدولية لنظام إدارة المؤسسات التدريبية يعكس التزامه المستمر بتطبيق نظم الجودة والتميز المؤسسي.

وشهد مراسم استلام الشهادة كل من الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشركات توزيع الكهرباء بالشركة القابضة والمحاسبة عزة رمضان العضو المتفرع للشئون المالية والدكتور اكرم ابراهيم العضو المتفرغ للتخطيط والبحوث.

ومن جانب المجلس الوطنى للتدريب والتعليم اللواء عماد اليمانى رئيس لجنة التخطيط والدكتور علاء بسيونى رئيس لجنة العلاقات الدولية والخارجية.



