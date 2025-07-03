شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز القرى السياحية: انطلاق معسكر أكاديمية مصر للجودو فى مارينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز القري السياحية، عن إنطلاق معسكر أكاديمية مصر للجودو في مارينا العلمين، بحضور الكابتن محمد مطيع رئيس الاتحاد المصري للجودو والأيكيدو والسومو، والخبير الأسباني سوجوي أوريارتي المشرف على المعسكر، والبطل الأوليمبي المصري هشام مصباح، رئيس جهاز المنتخبات الوطنية في الاتحاد المصري للجودو والأيكيدو والسومو، والبطل الياباني هيروشي أيزومي مدرب منتخب مصر للجودو.

معسكر أكاديمية مصر للجودو فى مارينا



يأتي ذلك في ضوء توجهات الدولة المصرية برعاية الشباب والإهتمام والعناية بالصحة العامة، وغرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضى، ونشر الوعي والثقافة الرياضية بين الشباب، وتعزيز قيم التنافس الشريف، وبناء صداقات وعلاقات إجتماعية بين الشباب.

أكاديمية مصر للجودو

وأوضح رئيس الجهاز، أن المعسكر تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، وتنظمه أكاديمية مصر للچودو بالتعاون مع شركة برزنتيشن لايف ورعاة اخرين، فى تجربة فريدة من نوعها حيث النشاط والقوة مع الإستمتاع بأجواء الصيف على شاطى البحر.

ووجه رئيس الجهاز، جميع الإدارات المعنية بالجهاز بضرورة توفير كافة الخدمات الضرورية اللازمة لإستقبال أبطال الجودو خلال المعسكر، للمساهمة فى توفير مناخ جيد لصناعة أبطال أوليمبيين لمصر فى رياضة الجودو.