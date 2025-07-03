شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 3-7-2025 أمام الجنيه المصرى.. سجل 49.31 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الخميس 3-7-2025 استقرارا أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية أمس الأربعاء تزامنا مع إجازة ثورة 30 يونيو، حيث سجل بالبنك المركزي المصري عند 49.38 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار اليوم الخميس، بالبنك الأهلى عند 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع فى بنك مصر الى 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات اليوم كالآتى:
49.31 جنيه للشراء.
49.41 جنيه للبيع.
49.31 جنيه للشراء.
49.41 جنيه للبيع.
49.31 جنيه للشراء.
49.41 جنيه للبيع.
49.31 جنيه للشراء.
49.41 جنيه للبيع.
49.31 جنيه للشراء.
49.41 جنيه للبيع.
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