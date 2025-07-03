شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 3 يوليو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ3942 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتأثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 24: 5257 جنيهًا

عيار 21: 4650 جنيهًا

عيار 18: 3942 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36,800 جنيهًا

وشهدت أسعار الذهب استقرارًا خلال تعاملات اليوم الخميس، مع عزوف المستثمرين عن اتخاذ مراكز كبيرة في السوق، انتظارًا لصدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة والتي من المتوقع أن توضح توجهات السياسة النقدية المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفقا لما نشره موقع investing استقر سعر الذهب الفوري عند 3,357.96 دولارًا للأونصة.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.2% لتسجل 3,369.10 دوارًا للأونصة.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت استقرب عقود مؤشر الدولار عند 96.46 نقطة.

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.