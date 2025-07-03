شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جديد فى سعر الذهب اليوم بالسوق المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب في مصر اليوم وفق آخر تحديث في سعر الذهب عالمياً ، مع استمرار التداولات الفورية على الأونصة والتي تراجعت دون 3335 دولاراً.



أسعار الذهب اليوم



عيار 24: 5303 جنيهات

عيار 21: 4640 جنيهًا

عيار 18: 3977 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37120 جنيهًا

الأسواق سعرت بشكل كبير وجود خفض لأسعار الفائدة في سبتمبر، إلا أن قراءات التضخم الضعيفة الأخيرة ومؤشرات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي زادت من التوقعات بإمكانية التخفيف المبكر والعميق للسياسة النقدية.

يذكر أن خفض أسعار الفائدة يدعم ارتفاع أسعار الذهب لأنه يقلل من عوائد السندات الحكومية الأمريكية وبالتالي يتراجع الطلب عليها وعلى الدولار، لتنتقل الأموال إلى الذهب باعتباره الملاذ الآمن التقليدي.

إضافة إلى ذلك تزايد تهديد الرئيس ترامب باستبدال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وذلك عقب دعوته إلى خفض أسعار الفائدة فورا لتتزايد التكهنات باتخاذ إجراءات سياسية أكثر صرامة الفترة المقبلة.

أيضاً أعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة ستفرض تعريفة جمركية بنسبة 20%، وهي أقل من الوعود المعلنة، على سلع متنوعة من فيتنام. وتعد فيتنام عاشر أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، ولكن الأسواق لم تتأثر كثيرا بهذا الإعلان، لأن الاهتمام الرئيسي الآن هو وضع الاتفاقيات الأخرى مع الاقتصادات الكبرى التي لا تزال عالقة.

بينما كان قد أشار ترامب إلى عدم وجود أي مؤشرات على تمديد الموعد النهائي للمفاوضات في 9 يوليو الجاري على الرغم من تعثر المناقشات مع اليابان، وهي شريك تجاري رئيسي آخر للولايات المتحدة ولكنه أعرب عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق مع الهند.