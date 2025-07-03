شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار توثيق عقود العمرة بين الشركات السياحية المصرية والوكلاء السعوديين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر عملية اعتماد وتوثيق عقود العمرة بين الشركات السياحية المصرية والوكلاء السعوديين، والتي بدأت يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد اعتماد شريف فتحي وزير السياحة والآثار للضوابط المنظمة لموسم العمرة.

وأكدت غرفة شركات السياحة في منشورها لشركات السياحة أنه في إطار الإجراءات التنفيذية الخاصة بموسم العمرة الجديد 1447 فسوف يتم فتح باب اعتماد وتوثيق عقود العمرة بين الشركات السياحية المصرية والوكلاء السعوديين وذلك من خلال موقع البوابة المصرية للعمرة

‏https://tourism.egyptumrah.com

وتقوم الشركة المصرية بالدخول على البوابة المصرية للعمرة من خلال إسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بموقع الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار وملىء البيانات ورفع المستندات المطلوبة على البوابة.

فيما تقوم الشركات السعودية الراغبة في التعاقد مر شركات سياحية مصرية بالتواصل مع الغرفة لطلب الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بالبوابة مرفقا بها السجل التجاري ورخصة وزارة الحج والعمرة السعودية علي ان تقوم الشركة المصرية والوكالة السعودية بإنهاء إجراءات تسجيل نفسها على البوابة المصرية للعمرة واستيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة.

وتسهيلا على الشركات المصرية والسعودية فقد وافقت وزارة السياحة والاثار على طلب الغرفة بتمديد عقد العمرة المبرم الموسم الماضي بين شركة السياحة المصرية العاملة في موسم عمرة ونفس الوكيل السعودي للموسم الجديد بناء على رغبة وطلب الطرفين.