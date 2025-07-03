شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 3 يوليو 2025.. عيار 21 بدون مصنعية بـ4640 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، وتلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس في مصر.



أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5303 جنيهات

عيار 21: 4640 جنيهًا

عيار 18: 3977 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37120 جنيهًا

-

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً



وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.