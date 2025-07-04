شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد السيارات الزيرو والمستعملة المرخصة خلال مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري والأهرام أن شهر مايو قد سجل ترخيص سيارات (زيرو ومستعمل) بواقع 455773 سيارة متنوعة.

يذكر ان البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات والأهرام عن شهر مايو 2025 قد اوردت فى تقريرها أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 49307 مركبة بزيادة 24.5%عن الشهر السابق.

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2456 مركبة موديل 2022 و1701مركبة موديل 2023 و5666 مركبة موديل 2024 و36323 مركبة موديل 2025 و3161 مركبه موديل 2026.