شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 فى السعودية.. عيار 21 بـ353.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة، استقرارا نسبيا حيث سجل عيار 24 سعر 404 ريالات، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 404.00 ريال

عيار 22 سجل 370.25 ريال

عيار 21 سجل 353.50 ريال

عيار 18 سجل 303.00 ريال

عيار 14 سجل 235.75 ريال

عيار 12 سجل 202.00 ريال

الأونصة 12567.00 ريال

الجنيه الذهب 2828.25 ريال

الأونصة بالدولار 3353.35 دولار



شهدت أسعار الذهب استقرارًا خلال تعاملات امس الخميس، مع عزوف المستثمرين عن اتخاذ مراكز كبيرة في السوق، انتظارًا لصدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة والتي من المتوقع أن توضح توجهات السياسة النقدية المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفقا لما نشره موقع investing

استقر سعر الذهب الفوري عند 3,357.96 دولارًا للأونصة، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.2% لتسجل 3,369.10 دوارًا للأونصة، وعلى الجانب الآخر، تراجعت استقرب عقود مؤشر الدولار عند 96.46 نقطة.