شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة 4-7-2025 بالبنك الأهلى 66.96 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

بسبب العطلة الأسبوعية للبنوك، ثبت سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 4-7-2025 فى البنك الأهلى 66.96 جنيه للشراء، و 67.94 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر صرف الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي عند 67.51 جنيه للشراء، و67.71 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الإسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العرو السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترليني.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

66.96 جنيه للشراء

67.94 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

67 جنيه للشراء.

67.94 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

67.22 جنيه للشراء.

67.93 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

67 جنيه للشراء

67.94 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

67 جنيه للشراء

67.94 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

67.88 جنيه للشراء.

68.11 جنيه للبيع.