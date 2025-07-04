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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة 4-7-2025 بالبنك الأهلى 66.96 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالجمعة، 04 يوليو 2025 03:30 م
بسبب العطلة الأسبوعية للبنوك، ثبت سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 4-7-2025 فى البنك الأهلى 66.96 جنيه للشراء، و 67.94 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر صرف الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي عند 67.51 جنيه للشراء، و67.71 جنيه للبيع.
وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الإسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العرو السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترليني.وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
66.96 جنيه للشراء
67.94 جنيه للبيع.
67 جنيه للشراء.
67.94 جنيه للبيع
67.22 جنيه للشراء.
67.93 جنيه للبيع.
67 جنيه للشراء
67.94 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة
67 جنيه للشراء
67.94 جنيه للبيع.
67.88 جنيه للشراء.
68.11 جنيه للبيع.
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