شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 4-7-2025 بالبنك الأهلى 161 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 4-7-2025، بالبنوك المصرية، فى أكبر البنوك الحكومية، البنك الأهلى المصرى 161.01 جنيه للشراء و162.07 جنيه للبيع، وبلغ متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزى 161.42 جنيه للشراء، و161.91 جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 4-7-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزى المصرى

161.42 جنيه للشراء.

161.91 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

161.01 جنيه للشراء.

162.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

160.7 جنيه للشراء.

162.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

155.6 جنيه للشراء.

162.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

157.7 جنيه للشراء.

162.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

156.9 جنيه للشراء.

162.4 جنيه للبيع.