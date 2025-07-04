شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 4-7-2025.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 4 يوليو 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الآتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.508 جنيه للشراء.



13.569 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.627 جنيه للشراء.



13.57 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.627 جنيه للشراء.



13.552جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى

12.515 جنيه للشراء.



13.552جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الاسكندرية

12.6جنيه للشراء.



13.55جنيه للبيع.