شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 4 يوليو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ3977 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر أسعار الذهب في مصر، بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي، وسجل سعر عيار 21-الأكثر مبيعًا- 4640 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 24: 5303 جنيهات

عيار 21: 4640 جنيهًا

عيار 18: 3977 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 37120 جنيهًا

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أونصة الذهب بنسبة 0.5% لتسجل أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 3345 دولارًا، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 3324 دولارًا، ويتم تداولها حاليًا قرب مستوى 3342 دولارًا للأونصة، ويأتي هذا الأداء بعد تراجع بنسبة 0.9% يوم أمس متأثرة ببيانات سوق العمل الأمريكية التي فاقت التوقعات.