الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 4 يوليو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ3977 جنيهًا

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سعر الذهب اليوم الجمعة 4 يوليو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ3977 جنيهًا

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الجمعة، 04 يوليو 2025 06:00 م

تتأثر أسعار الذهب في مصر، بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي، وسجل سعر عيار 21-الأكثر مبيعًا- 4640 جنيهًا. 

أسعار الذهب اليوم فى مصر
 

عيار 24: 5303 جنيهات

عيار 21: 4640 جنيهًا

عيار 18: 3977 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 37120 جنيهًا

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أونصة الذهب بنسبة 0.5% لتسجل أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 3345 دولارًا، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 3324 دولارًا، ويتم تداولها حاليًا قرب مستوى 3342 دولارًا للأونصة، ويأتي هذا الأداء بعد تراجع بنسبة 0.9% يوم أمس متأثرة ببيانات سوق العمل الأمريكية التي فاقت التوقعات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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