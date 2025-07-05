شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 4 يوليو 2025..عيار 21 بدون مصنعية بـ4640 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب في مصر، تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، وتلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 24: 5303 جنيهات

عيار 21: 4640 جنيهًا

عيار 18: 3977 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 37120 جنيهًا

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.